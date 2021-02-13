Свыше 40 новых толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана

В МЧС Армении зафиксировали вторую серия толчков после землетрясения под Ереваном. Спасатели констатировали более 46 повторных колебаний.

В Ереване после землетрясения начались проблемы с интернетом

«Зарегистрировано 46 афтершоков. Призываем население пока оставаться на открытых пространствах вне жилых помещений», – цитирует заявление спасателей Газета.ru.

Известно, что в двух зданиях в Ереване в результате землетрясения частично обрушились стены.

Ранее стало известно, что вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. В столице Армении толчки ощущались силой 5-6 баллов.

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Фото: armeniannpp.am
ТЕГИ:ПроисшествиеЗемлетрясениеАрмения
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