Свыше 40 новых толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана
В МЧС Армении зафиксировали вторую серия толчков после землетрясения под Ереваном. Спасатели констатировали более 46 повторных колебаний.
«Зарегистрировано 46 афтершоков. Призываем население пока оставаться на открытых пространствах вне жилых помещений», – цитирует заявление спасателей Газета.ru.
Известно, что в двух зданиях в Ереване в результате землетрясения частично обрушились стены.
Ранее стало известно, что вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. В столице Армении толчки ощущались силой 5-6 баллов.
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