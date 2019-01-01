В Японии около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме

В студии по производству аниме в японском городе Киото произошёл пожар. Как отмечает Kyodo, его жертвами, по предварительным данным спасателей, стали 16 человек. Также отмечается, что около 10 человек находятся в состоянии клинической смерти. Кроем того, ранения различной степени тяжести получили 30 человек.

По данным СМИ, в общей сложности во время ЧП в трёхэтажном здании могли находиться около 70 человек, отмечает RT. Также стало известно, что причиной пожара в студии аниме стал поджог. В его совершении сознался 41-летний мужчина.

Между тем, в России продолжают бушевать природные пожары. Так, на Чукотке их площадь составляет почти в 14 тыс. гектаров. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что на территории Чукотского автономного округа на данный момент зафиксировано уже 11 природных пожаров, которые охватили площадь в 13 820 гектаров. В их тушении задействованы 36 человек и 16 единиц техники, пишет RT.

В МЧС также рассказали, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики не зафиксировано. В то же время уточняется, что в случае изменения направления ветра возможно задымление городов и сел.

Ранее Гидрометцентр сообщил о пожароопасном сезоне в России. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал НСН, что ситуация с которой столкнулись на Урале характерна для региона. По его словам, пожароопасный сезон обусловлен не жарой, а малоснежной зимой.

