В Японии автомобиль протаранил супермаркет, пострадали пять человек

ЧП произошло в городе Инадзава префектуры Аити около 09:30 по местному времени (03:30 мск). Машина сбила стоящие перед входом в здание стеллажи и врезалась в сам магазин.

Пострадали не менее пяти человек. Одна из находившихся в здании женщин получила серьезные переломы. Пострадавшую, а также водителя автомобиля госпитализировали.

Ранее легковой автомобиль протаранил остановку в Иерусалиме, пострадали несколько человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Подозреваемый был задержан.

