В Японии автомобиль протаранил супермаркет, пострадали пять человек
Пассажирский автомобиль врезался в супермаркет в Японии, в результате пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
ЧП произошло в городе Инадзава префектуры Аити около 09:30 по местному времени (03:30 мск). Машина сбила стоящие перед входом в здание стеллажи и врезалась в сам магазин.
Пострадали не менее пяти человек. Одна из находившихся в здании женщин получила серьезные переломы. Пострадавшую, а также водителя автомобиля госпитализировали.
Ранее легковой автомобиль протаранил остановку в Иерусалиме, пострадали несколько человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Подозреваемый был задержан.
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