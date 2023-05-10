Один человек пострадал при взрыве на газоснабжающей станции в Узбекистане

ЧП произошло накануне вечером. Известно, что после взрыва начался пожар, огонь удалось потушить менее чем за два часа. В результате пострадал один человек.

Кроме того, возгорание повредило три автомобиля и уничтожило 50 литров сжиженного природного газа.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности, отмечает телеканал «360».

