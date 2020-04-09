В ЯНАО 47-летний мужчина умер от коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе от последствий заражения коронавирусом впервые умер пациент – жертвой инфекции стал 47-летний мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, мужчина был доставлен в больницу с симптомамо ОРВИ 30 марта. Диагноз коронавируса у него был подтвержден через неделю, примерно в это же время у мужчины началось ухудшение состояния, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ЯНАО по последним данным зафиксирован 41 случай коронавируса. В регионе до 31 апреля введен режим самоизоляции.





