В ЯНАО 47-летний мужчина умер от коронавируса
В Ямало-Ненецком автономном округе от последствий заражения коронавирусом впервые умер пациент – жертвой инфекции стал 47-летний мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, мужчина был доставлен в больницу с симптомамо ОРВИ 30 марта. Диагноз коронавируса у него был подтвержден через неделю, примерно в это же время у мужчины началось ухудшение состояния, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ЯНАО по последним данным зафиксирован 41 случай коронавируса. В регионе до 31 апреля введен режим самоизоляции.
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