В Ялте волна-убийца утащила в море мужчину и девушку

В Ялте морская волна смыла в воду двоих мужчин и девушку, которые стояли на пирсе недалеко от пляжа «Ласточкино гнездо».

Выбраться на сушу удалось только одному мужчине, его спутники пропали без вести. К месту ЧП выдвинулись спасатели, в поисковой операции были задействованы водолазы.

Тела пропавших были обнаружены в море, их подняли на борт проходящего судна. В МЧС по республике Крыма отметили, что в тот момент волнение моря составляло около 4 баллов, сообщает КИА.







