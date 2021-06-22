В Ялте объявили частичную эвакуацию из затопленных домов

«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов», - заявила Павленко.

Накануне мэр города призвала начать эвакуацию в своих социальных сетях. Она отметила, что ситуация вызывает опасения, поскольку поток воды с гор идет без остановки.

Ранее сообщалось, что после сильных ливней в Ялте, вызвавших подтопления, за помощью врачей обратились 49 человек.

