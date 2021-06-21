В Ялте найден пропавший после потопа мужчина

В Ялте нашли мужчину, который числился пропавшим после прошедших ливней, которые вызвали потоп, сообщает РИА Новости.

В Ялте ещё три дня запрещено купание в море

В настоящее время ведутся поиски пропавшей женщины. Всего от стихии пострадали 43 человека, один погиб.

Ялте выделен транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от прошедших ливней.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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ФОТО: vk.com/Сергей Аксенов
ТЕГИ:КрымЯлта
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