В Ялте найден пропавший после потопа мужчина
В Ялте нашли мужчину, который числился пропавшим после прошедших ливней, которые вызвали потоп, сообщает РИА Новости.
В настоящее время ведутся поиски пропавшей женщины. Всего от стихии пострадали 43 человека, один погиб.
Ялте выделен транш в размере 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от прошедших ливней.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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