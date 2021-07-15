В Якутии загорелось более половины миллиона гектаров леса

Сотрудники экстренных служб ликвидируют лесные пожары в Якутии на площади 529 718,5 гектаров. Возгорания зафиксировали в 17 районах региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

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При этом 14 пожаров площадью почти 90 тысяч гектаров были локализованы. В тушении огня задействованы 2 161 человек и 296 единиц техники.

Ранее, 14 июля, общая площадь пожаров составила 1,3 миллиона гектаров. На территории Якутии действует режимы чрезвычайной ситуации и особой пожарной опасности.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:МЧСЛесные ПожарыПожарыЯкутия
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