В Якутии загорелось более половины миллиона гектаров леса

При этом 14 пожаров площадью почти 90 тысяч гектаров были локализованы. В тушении огня задействованы 2 161 человек и 296 единиц техники.

Ранее, 14 июля, общая площадь пожаров составила 1,3 миллиона гектаров. На территории Якутии действует режимы чрезвычайной ситуации и особой пожарной опасности.

