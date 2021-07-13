СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77

Число жертв пожара в госпитале для больных коронавирусом в иракском городе Эн-Насирия увеличилось до 77 человек, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

В Ираке десятки человек погибли при пожаре в больнице для больных COVID-19

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно другим данным, возгорание могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, пишут «Известия».

В момент начала пожара в отделении находились по меньшей мере 63 пациента. Корпус для больных открыли всего три месяца назад. Отмечается, что здание построили из легковоспламеняющихся материалов. Ранее, 24 апреля, при пожаре в больнице для больных COVID-19 в Багдаде погибли 82 человека, еще 110 пострадали.

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ФОТО: pixabay.com
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