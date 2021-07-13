СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77
Число жертв пожара в госпитале для больных коронавирусом в иракском городе Эн-Насирия увеличилось до 77 человек, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно другим данным, возгорание могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, пишут «Известия».
В момент начала пожара в отделении находились по меньшей мере 63 пациента. Корпус для больных открыли всего три месяца назад. Отмечается, что здание построили из легковоспламеняющихся материалов. Ранее, 24 апреля, при пожаре в больнице для больных COVID-19 в Багдаде погибли 82 человека, еще 110 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Китайская компания подала заявку на регистрацию своей вакцины в РФ
- СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77
- Путин и Лукашенко встретятся во вторник
- СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух
- Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
- Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
- Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
- В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
- Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
- Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru