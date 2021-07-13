СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно другим данным, возгорание могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, пишут «Известия».

В момент начала пожара в отделении находились по меньшей мере 63 пациента. Корпус для больных открыли всего три месяца назад. Отмечается, что здание построили из легковоспламеняющихся материалов. Ранее, 24 апреля, при пожаре в больнице для больных COVID-19 в Багдаде погибли 82 человека, еще 110 пострадали.

