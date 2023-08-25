Пострадавших в ДТП в Калуге троих взрослых и ребенка отправят лечиться в Москву

Троих взрослых и ребенка, пострадавших при ДТП в центре Калуги, отправят в Москву на лечение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

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По его словам, остальных пострадавших продолжат лечить в больницах Калужской области.

В ДТП в Калуге пострадали десять человек, в том числе двое детей, напоминает RT.

Накануне Шапша сообщил, что водитель, который въехал в толпу людей на остановке в центре Калуги, был под наркотиками.

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ФОТО: соцсети
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