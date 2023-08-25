Пострадавших в ДТП в Калуге троих взрослых и ребенка отправят лечиться в Москву
25 августа 202312:40
Троих взрослых и ребенка, пострадавших при ДТП в центре Калуги, отправят в Москву на лечение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, остальных пострадавших продолжат лечить в больницах Калужской области.
В ДТП в Калуге пострадали десять человек, в том числе двое детей, напоминает RT.
Накануне Шапша сообщил, что водитель, который въехал в толпу людей на остановке в центре Калуги, был под наркотиками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru