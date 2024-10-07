Стая собак напала на 12-летнюю девочку в Якутии
7 октября 202416:55
Стая собак напала на 12-летнюю девочку в посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
В ведомстве указали, что пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами.
«Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое. В настоящее время врачи делают всё возможное для его спасения», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Оренбурге не менее 10 бродячих собак набросились на мальчика, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru