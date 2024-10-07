Стая собак напала на 12-летнюю девочку в Якутии

В ведомстве указали, что пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами.

«Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое. В настоящее время врачи делают всё возможное для его спасения», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Оренбурге не менее 10 бродячих собак набросились на мальчика, сообщает РЕН ТВ.

