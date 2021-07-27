В Якутии тушить пожары помогает вызывающий дожди самолет

«Во многих районах в самые тяжелые моменты, когда хоть какая-то облачность появлялась, нам удавалось вызвать дожди, которые не тушили пожары, но сбивали их. И какая-то передышка возникала для их локализации», — сказал глава региона.

Николаев отметил, что такой самолет у лесоохраны в стране один. «Как специалисты говорят, в середине 80-х Якутия горела гораздо сильнее, чем сейчас», — сказал глава Якутии.

К катастрофическим по масштабам возгораниям привели сразу несколько важных факторов, рассказал «Радиоточке НСН» Федот Тумусов.

По его словам, из-за сильных задымлений плохо себя чувствуют люди, склонные к аллергии, астматики, с бронхо-легочными заболеваниями.

