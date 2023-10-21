В Якутии судно с 50 пассажирами село на мель
В Якутии на реке Лене на мель сел паром с 53 пассажирами и автомобилями, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел около поселка Нижний Бестях. Сейчас специалисты пытаются отбуксировать застрявшее судно.
Upd: Застрявший паром сняли с мели спустя шесть часов. Все это время пассажиры находились на судне без еды и воды.
Очевидцы рассказали, что деньги за билеты людям вернули только после угроз и скандала. Ранее члены экипажа предлагали подойти в понедельник с чеком к офису в Якутске, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru