В Якутии судно с 50 пассажирами село на мель

В Якутии на реке Лене на мель сел паром с 53 пассажирами и автомобилями, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Между Турцией, Грузией и Россией появится круглогодичное паромное сообщение

По информации ведомства, инцидент произошел около поселка Нижний Бестях. Сейчас специалисты пытаются отбуксировать застрявшее судно.

Upd: Застрявший паром сняли с мели спустя шесть часов. Все это время пассажиры находились на судне без еды и воды.

Очевидцы рассказали, что деньги за билеты людям вернули только после угроз и скандала. Ранее члены экипажа предлагали подойти в понедельник с чеком к офису в Якутске, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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