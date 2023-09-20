Между Турцией, Грузией и Россией появится круглогодичное паромное сообщение
Круглогодичное паромное сообщение появится между Турцией, Грузией и Россией, сообщает ТАСС.
Как заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, в настоящее время запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест. Однако это не решит проблему логистики с Грузией. Также поднимался вопрос о железнодорожном сообщении между Грузией и Россией.
Падалко также указал, что было направлено обращение к авиакомпаниям с пожеланием снизить цены на билеты для пассажиров, летающих из России в Грузию и в обратном направлении.
Ранее Боррель заявил, что ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru