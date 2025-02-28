В Якутии прорвало нефтепровод

В Якутии прорвало нефтепровод, сообщило министерство экологии региона.

В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие 50 тысяч россиян

По информации ведомства, сообщение об аварии на нефтепроводе в Мирнинском районе поступило в 15:18 (в 9:18 по МСК). Причина произошедшего пока не ясна.

Местные Telegram-каналы пишут, что инцидент произошел на территории рудника «Интернациональный».

Ранее стало известно, что на побережье Черного моря активно тестируют промышленные способы очистки песка от мазута, напоминает RT.

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