В Якутии прорвало нефтепровод

По информации ведомства, сообщение об аварии на нефтепроводе в Мирнинском районе поступило в 15:18 (в 9:18 по МСК). Причина произошедшего пока не ясна.



Местные Telegram-каналы пишут, что инцидент произошел на территории рудника «Интернациональный».

Ранее стало известно, что на побережье Черного моря активно тестируют промышленные способы очистки песка от мазута, напоминает RT.

