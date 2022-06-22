В Якутии обнаружили пропавший самолет Ан-30

В сообщении говорится, что воздушное судно, следовавшее по маршруту «Якутск – Оленек», совершило жёсткую посадку.

«На борту находилось семь человек. По предварительным данным, самолёт совершил жёсткую посадку, имеет разрушения. Находившиеся на борту люди живы, имеются пострадавшие. Характер травм уточняется», - добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом «Ус Хатын — Вертикальный» в Якутии, сообщает RT.