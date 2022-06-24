Крушение Ил-76 в Рязани: погиб один человек

При крушении транспортного Ил-76 в Рязани погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ил-76 упал под Рязанью

Из-под обломков извлечены два члена экипажа. Один из них мертв. Ещё три человека госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Крушение СамолетаИл-76
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