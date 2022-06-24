Крушение Ил-76 в Рязани: погиб один человек

Из-под обломков извлечены два члена экипажа. Один из них мертв. Ещё три человека госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

