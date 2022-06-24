Крушение Ил-76 в Рязани: погиб один человек
24 июня 202205:03
При крушении транспортного Ил-76 в Рязани погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Из-под обломков извлечены два члена экипажа. Один из них мертв. Ещё три человека госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru