В Якутии изъято более 330 литров антисептика, после употребления которого умерли люди
Более 330 литров антисептика, из-за употребления которого в Якутии скончались восемь человек, изъяли из обращения. Об этом проинформировал врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) Алексей Батура.
Он сообщил, что выявлены предприниматели, закупившие это средство. Мероприятия по его изъятию продолжаются.
Антисептик был изъят в четырех торговых центрах в Якутске, а также у индивидуальных предпринимателей в районах республики.
Ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления этого антивирусного средства отравились и скончались семь человек. В жидкости содержалось 69% метанола. Позднее еще один человек в Алданском районе Якутии скончался, который также предположительно выпил антисептик для рук.
Возбуждено уголовное дело по статье о «причинение смерти по неосторожности».
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места застолья, где семеро человек насмерть отравились антисептиком.
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