В Якутии изъято более 330 литров антисептика, после употребления которого умерли люди

Он сообщил, что выявлены предприниматели, закупившие это средство. Мероприятия по его изъятию продолжаются.

Антисептик был изъят в четырех торговых центрах в Якутске, а также у индивидуальных предпринимателей в районах республики.

Ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления этого антивирусного средства отравились и скончались семь человек. В жидкости содержалось 69% метанола. Позднее еще один человек в Алданском районе Якутии скончался, который также предположительно выпил антисептик для рук.

Возбуждено уголовное дело по статье о «причинение смерти по неосторожности».

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места застолья, где семеро человек насмерть отравились антисептиком.



