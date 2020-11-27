В Якутии изъято более 330 литров антисептика, после употребления которого умерли люди

Более 330 литров антисептика, из-за употребления которого в Якутии скончались восемь человек, изъяли из обращения. Об этом проинформировал врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) Алексей Батура.

Три жителя в Якутии скончались после употребления антисептика

Он сообщил, что выявлены предприниматели, закупившие это средство. Мероприятия по его изъятию продолжаются.

Антисептик был изъят в четырех торговых центрах в Якутске, а также у индивидуальных предпринимателей в районах республики.

Ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления этого антивирусного средства отравились и скончались семь человек. В жидкости содержалось 69% метанола. Позднее еще один человек в Алданском районе Якутии скончался, который также предположительно выпил антисептик для рук.

Возбуждено уголовное дело по статье о «причинение смерти по неосторожности».

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места застолья, где семеро человек насмерть отравились антисептиком.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОтравлениеЯкутия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры