Три жителя в Якутии скончались после употребления антисептика

Три жителя Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. Еще шесть человек попали в больницу после его употребления.

Об этом сообщила региональная прокуратура, а также минздрав.

Ношение масок будет необходимо даже при наличии коронавирусной вакцины

Состояние всех госпитализированных медики оценивают как тяжелое и крайне-тяжелое. В минздраве отметили, что все поступившие в больницу с отравлением - взрослые, пишет «Свободная пресса».

Отравившиеся будут доставлены на лечение в Якутск, откуда за ними уже вылетел санитарный рейс.

Между тем, министр здравоохранения Якутии Елена Борисова сообщила, что сейчас в республике развернута 3001 койка для лечения больных с коронавирусом, это в 1,5 раза больше, чем весной, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОтравлениеЯкутия
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