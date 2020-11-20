Три жителя в Якутии скончались после употребления антисептика
Три жителя Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. Еще шесть человек попали в больницу после его употребления.
Об этом сообщила региональная прокуратура, а также минздрав.
Состояние всех госпитализированных медики оценивают как тяжелое и крайне-тяжелое. В минздраве отметили, что все поступившие в больницу с отравлением - взрослые, пишет «Свободная пресса».
Отравившиеся будут доставлены на лечение в Якутск, откуда за ними уже вылетел санитарный рейс.
Между тем, министр здравоохранения Якутии Елена Борисова сообщила, что сейчас в республике развернута 3001 койка для лечения больных с коронавирусом, это в 1,5 раза больше, чем весной, передает RT.
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