В Якутии эвакуировали всех работников рудника, где произошел выброс метана

В Якутии все работники рудника «Удачный», где произошел выброса метана, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, эвакуированы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте

Погибли работники рудника - 1976, 1971 и 1977 годов рождения. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку причинам и условиям происшествия, соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности.

Рудник принадлежит алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

Ранее обрушение на руднике произошло в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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