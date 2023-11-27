В Якутии эвакуировали всех работников рудника, где произошел выброс метана
В Якутии все работники рудника «Удачный», где произошел выброса метана, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, эвакуированы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Погибли работники рудника - 1976, 1971 и 1977 годов рождения. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку причинам и условиям происшествия, соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности.
Рудник принадлежит алмазодобывающей компании «АЛРОСА».
Ранее обрушение на руднике произошло в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru