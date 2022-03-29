Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте

В Нерюнгринском районе Якутии из-за обрушения породы в шахте «Денисовская» эвакуировали 72 человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа

Отмечается, что в районе шахты произошло землетрясение магнитудой 3,5. Пострадавших нет.

Для эвакуации работников задействовали 14 бойцов военизированной горно-спасательной части. Сейчас работа шахты, которая принадлежит угледобывающей компании «Колмар», на время приостановлена. Там запланированы восстановительные работы.

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:ЭвакуацияОбрушениеЗемлетрясениеШахтыЯкутия
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