Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку

Суд в Екатеринбурге приговорил к 8,5 года заключения бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ленинский районный суд признал Бусылко виновным и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Кроме того, бывшего замглавы регионального СУ СК РФ лишили звания полковника юстиции.

Еще один фигурант дела о взятке, экс-заместитель прокурора региона Дмитрий Чуличков, получил 9 лет колонии строгого режима. Чуличков также лишен звания старшего советника юстиции.

Адвоката Владислава Вострецова, который проходил посредником во взяточничестве, приговорили в общей сложности к 9,5 года колонии строгого режима.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали Бусылко и Вострецова задержали в ноябре 2019 года при получении взятки, напоминают Известия. Ее размер составлял 1,8 млн рублей. В декабре были проведены следственные действия у Чуличкова. По версии следствия, адвокат бизнесмена Виталия Трухина передал должностным лицам взятку в обмен на отмену постановления о прекращении дела, в котором предприниматель проходил потерпевшим.

