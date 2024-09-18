В Wildberries заявили, что окажут поддержу родным и близким погибших охранников
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что компания предоставит помощь семьям двух охранников, погибших в результате перестрелки в офисе компании.
Также в сообщении уточняется, что в результате перестрелки пострадали как сотрудники правоохранительных органов, так и охрана офиса. На данный момент продолжается работа по выяснению всех деталей происшествия и предоставлению помощи пострадавшим.
В среду стало известно, что в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, была предпринята попытка незаконного проникновения.
На данный момент ведется расследование инцидента, следственные органы работают над установлением обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru