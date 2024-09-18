В Wildberries заявили, что окажут поддержу родным и близким погибших охранников

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что компания предоставит помощь семьям двух охранников, погибших в результате перестрелки в офисе компании.

Также в сообщении уточняется, что в результате перестрелки пострадали как сотрудники правоохранительных органов, так и охрана офиса. На данный момент продолжается работа по выяснению всех деталей происшествия и предоставлению помощи пострадавшим.

СМИ: Владислав Бакальчук находится на допросе из-за стрельбы у офиса Wildberries

В среду стало известно, что в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, была предпринята попытка незаконного проникновения.

На данный момент ведется расследование инцидента, следственные органы работают над установлением обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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