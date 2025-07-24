В восьми регионах задержали девять граждан РФ, призывавших к убийствам военных
ФСБ задержала в восьми регионах девять граждан России, которые призывали к убийствам военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Злоумышленники были задержаны в Краснодарском крае, Еврейской автономной области, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях. Фигуранты причастны к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военных и правоохранителей.
«У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности», - подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовные дела о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ задержала в Нижегородской области агента Киева, который оборудовал тайник с взрывчаткой и компонентами для беспилотников, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru