В восьми районах Забайкалья введен режим ЧС
В восьми районах Забайкальского края из-за паводков введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Паводком в крае отрезаны более десяти населенных пунктов, где размыло дороги и мосты. Из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья.
К усложнению паводковой обстановки привели продолжающиеся в регионе интенсивные осадки.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил привести в готовность силы и средства, а также обследовать все мосты и укрепить их. Главы муниципалитетов должны принять дополнительные меры по защите жилья от затопления, а также защите водозаборов.
Накануне МЧС Крыма сообщило, что вызванное сильными ливнями затопление на востоке полуострова привело к эвакуации около 900 человек. Подтопленными оказались около 300 домов. Для эвакуированных людей организованы пункты временного размещения. В ночь на четверг в Керчи выпало две месячных нормы осадков, передает РИА ФАН.
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