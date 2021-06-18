В восьми районах Забайкалья введен режим ЧС

К усложнению паводковой обстановки привели продолжающиеся в регионе интенсивные осадки.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил привести в готовность силы и средства, а также обследовать все мосты и укрепить их. Главы муниципалитетов должны принять дополнительные меры по защите жилья от затопления, а также защите водозаборов.

Накануне МЧС Крыма сообщило, что вызванное сильными ливнями затопление на востоке полуострова привело к эвакуации около 900 человек. Подтопленными оказались около 300 домов. Для эвакуированных людей организованы пункты временного размещения. В ночь на четверг в Керчи выпало две месячных нормы осадков, передает РИА ФАН.

