В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны «Вагнера»
Во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» по территории Павловского района Воронежской области повреждения получили 19 домов. Об этом сообщил глава района Максим Янцов в своем Telegram-канале.
«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений», - написал глава района.
В Воронеже 24 июня загорелась нефтебаза. Для ликвидации возгорания потребовалось 12 часов.
Подразделения ЧВК «Вагнер» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа, напоминает «Радиоточка НСН».
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