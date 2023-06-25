В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны «Вагнера»

Во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» по территории Павловского района Воронежской области повреждения получили 19 домов. Об этом сообщил глава района Максим Янцов в своем Telegram-канале.

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях взрыва на нефтебазе

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений», - написал глава района.

В Воронеже 24 июня загорелась нефтебаза. Для ликвидации возгорания потребовалось 12 часов.

Подразделения ЧВК «Вагнер» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Воронежская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры