Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях взрыва на нефтебазе

Он сообщил, что возгорание на нефтебазе на улице Димитрова ликвидирует пожарный поезд. Тушение огня идет в штатном режиме. Объем резервуара составляет пять тонн, отмечает Газета.ru.

«Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — сообщил Гусев.

Ранее кадры с пожаром на нефтебазе опубликовали местные Telegram-каналы. На видео оказался момент полета вертолета низко над землей, после которого произошел взрыв и появился черный дым.