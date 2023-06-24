Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях взрыва на нефтебазе
На нефтебазе в Воронеже в результате взрыва произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что возгорание на нефтебазе на улице Димитрова ликвидирует пожарный поезд. Тушение огня идет в штатном режиме. Объем резервуара составляет пять тонн, отмечает Газета.ru.
«Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — сообщил Гусев.
Ранее кадры с пожаром на нефтебазе опубликовали местные Telegram-каналы. На видео оказался момент полета вертолета низко над землей, после которого произошел взрыв и появился черный дым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru