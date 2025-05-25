В Воронежской области задержали стрелявшего по людям на ЖД вокзале в Россоши мужчину
В Воронежской области задержали мужчину, который 23 мая устроил стрельбу на ЖД вокзале в Россоши. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным источника, в настоящий момент 38-летний стрелок находится на допросе у следователя.
Инцидент произошел вечером 23 мая на ЖД вокзале в Россоши. Злоумышленник открыл огонь из пистолета по находившимся рядом с ним людям. Стрелок ранил двоих человек, одного из которых забрали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Сам правонарушитель сбежал с места преступления. Правоохранители ввели план «Перехват». Против 38-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По данным Telegram-канала «Baza», стрелявший мужчина уже был судим.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во время стрельбы в спортзале в Лас-Вегасе в США погиби два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru