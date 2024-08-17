В Воронежской области в массовом ДТП погибли два человека

В ведомстве отметили, что еще два человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей.

Авария произошла примерно в 08:35 мск в Острогожском районе на 103-м км автомобильной дороги Воронеж - Луганск. Полиция проводит проверку.

Ранее под Иркутском произошло ДТП с участием коня, напоминает «Радиоточка НСН».

