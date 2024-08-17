В Воронежской области в массовом ДТП погибли два человека
17 августа 202419:30
Два человека погибли в результате массового ДТП в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В ведомстве отметили, что еще два человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей.
Авария произошла примерно в 08:35 мск в Острогожском районе на 103-м км автомобильной дороги Воронеж - Луганск. Полиция проводит проверку.
Ранее под Иркутском произошло ДТП с участием коня, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru