Двое взрослых и подросток погибли в ДТП в Подмосковье
Три человека погибли в аварии на автодороге Великодворье-поселок санатория Озеро Белое в подмосковной Шатуре. Об этом сообщило главное управление МВД по Московской области.
«По предварительной информации, 19-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево с последующим опрокидыванием», — отметили в ведомстве.
В результате ЧП погибли двое взрослых и 15-летний подросток. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Ранее четыре человека погибли при столкновении двух авто в Хасавюртовском районе Дагестана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru