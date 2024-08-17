Двое взрослых и подросток погибли в ДТП в Подмосковье

Три человека погибли в аварии на автодороге Великодворье-поселок санатория Озеро Белое в подмосковной Шатуре. Об этом сообщило главное управление МВД по Московской области.

«По предварительной информации, 19-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево с последующим опрокидыванием», — отметили в ведомстве.

В результате ЧП погибли двое взрослых и 15-летний подросток. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее четыре человека погибли при столкновении двух авто в Хасавюртовском районе Дагестана.

