В Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за БПЛА

Пожар произошел в здании цеха промышленного предприятия в Воронежской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, средства ПВО и РЭБ обнаружили и подавили дрон в одном из районов региона.

«Он упал на здание цеха промышленного предприятия... Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания», — написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее на предприятии в Тамбовской области произошли взрыв и возгорание, предположительно, из-за удара беспилотника, пишет 360.ru.

