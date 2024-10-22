В Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за БПЛА
22 октября 202407:53
Пожар произошел в здании цеха промышленного предприятия в Воронежской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, средства ПВО и РЭБ обнаружили и подавили дрон в одном из районов региона.
«Он упал на здание цеха промышленного предприятия... Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания», — написал Гусев в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее на предприятии в Тамбовской области произошли взрыв и возгорание, предположительно, из-за удара беспилотника, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских беспилотников
- В Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за БПЛА
- Иванишвили: Запад предлагал Грузии развязать войну с Россией
- СМИ: В России предложили сократить число парковок около жилых домов
- На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв из-за БПЛА
- Вдова Шатунова подала две заявки на регистрацию бренда «Ласковый май»
- Во Франции призвали обсудить обеспечение Киева средствами неядерного сдерживания
- В Тульской области из-за атаки дронов ВСУ повреждены два спиртзавода
- Касаткина обыграла Андрееву в борьбе за титул WTA-500
- СМИ: Экс-президента Албании задержали по подозрению в коррупции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru