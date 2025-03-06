В Воронежской области при падении БПЛА повреждено здание
6 марта 202508:52
Здание было повреждено после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, дежурные средства ПВО и РЭБ подавили один дрон в одном из районов региона. Никто не пострадал.
«По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», - написал Гусев в Тelegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 6 марта над Воронежской областью нейтрализовали один украинский БПЛА, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru