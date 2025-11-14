В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены дом и автомобиль
14 ноября 202509:22
Частный дом и автомобиль получили повреждения в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, ночью над тремя районами области уничтожили четыре беспилотника. По предварительной информации, никто не пострадал.
«Обломками сбитого БПЛА были повреждены крыша частного дома и автомобиль», - указал Гусев.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 14 ноября в Воронежской области ликвидировали один украинский беспилотник, отмечает РЕН ТВ.
