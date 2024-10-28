В Воронежской области два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ
Два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ночью 28 октября украинские дроны ударили по двум предприятиям области.
«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — сообщил Гусев.
Из-за атаки БПЛА на объекте произошел пожар, в результате были повреждены несколько зданий и сооружений, техника. За пределами предприятия получили повреждения два гаража с транспортом, окна одного жилого дома, часть линии электропередач.
Кроме того, в Новохоперском районе БПЛА упал на территории еще одного предприятия. Были повреждены крыша хозпостройки и емкость.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили один беспилотник ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru