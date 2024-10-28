В Воронежской области два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ

Два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ночью 28 октября украинские дроны ударили по двум предприятиям области.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — сообщил Гусев.

Из-за атаки БПЛА на объекте произошел пожар, в результате были повреждены несколько зданий и сооружений, техника. За пределами предприятия получили повреждения два гаража с транспортом, окна одного жилого дома, часть линии электропередач.

Кроме того, в Новохоперском районе БПЛА упал на территории еще одного предприятия. Были повреждены крыша хозпостройки и емкость.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили один беспилотник ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

