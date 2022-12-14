В Воронежской области автобус столкнулся с военным тягачом

Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

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«Пассажирский автобус ехал из Луганска на Белгород, въехал в военный тягач МАЗ 537», — указали в службе.

Отмечается, что раненые доставлены в Россошанскую городскую больницу. По данным ЕДДС, среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Корсаков: рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, напоминает телеканал «360». В результате автобус опрокинулся на бок, пострадали три человека, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПВоронежская Область
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