ФСБ задержала в Тюменской области украинского агента

Жителя Тюменской области задержали и арестовали за сбор и передачу сведений о военных объектах по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

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По данным правоохранителей, по заданию Киева фигурант собирал и передавал информацию о военных объектах в Тюменской области. За это задержанный получал денежное вознаграждение.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», — указали в ведомстве.

Разбирательство ведется по статье о госизмене в форме оказания помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее жителя Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в передаче секретных данных украинской стороне, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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