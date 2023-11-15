ФСБ задержала в Тюменской области украинского агента
Жителя Тюменской области задержали и арестовали за сбор и передачу сведений о военных объектах по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
По данным правоохранителей, по заданию Киева фигурант собирал и передавал информацию о военных объектах в Тюменской области. За это задержанный получал денежное вознаграждение.
«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», — указали в ведомстве.
Разбирательство ведется по статье о госизмене в форме оказания помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России.
Ранее жителя Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в передаче секретных данных украинской стороне, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru