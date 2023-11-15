ФСБ задержала в Тюменской области украинского агента

По данным правоохранителей, по заданию Киева фигурант собирал и передавал информацию о военных объектах в Тюменской области. За это задержанный получал денежное вознаграждение.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», — указали в ведомстве.

Разбирательство ведется по статье о госизмене в форме оказания помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее жителя Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в передаче секретных данных украинской стороне, напоминает RT.

