В Воронеже мужчина выжил после падения с 19 этажа
Житель Воронежа выжил после падения с 19 этажа жилого дома: 40-летний мужчина упал на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает портал «МОЁ! Online».
По данным издания, ЧП произошло накануне на улице Колесниченко. Выпавший из многоэтажки мужчина рухнул на крышу стоявшего во дворе авто Nissan.
«После этого он сам встал, был в приподнятом настроении и даже пел песни», — отмечает портал.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели прибыли на место происшествия около 20:00, помогли пострадавшему сойти с крыши машины и передали его медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.
Ранее в Нижнем Тагиле 15-летняя девочка упала с пятого этажа, пытаясь выбраться на улицу по связанным простыням. В результате подросток получила серьезные увечья и лишилась ноги, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru