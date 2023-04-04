В Воронеже мужчина выжил после падения с 19 этажа

По данным издания, ЧП произошло накануне на улице Колесниченко. Выпавший из многоэтажки мужчина рухнул на крышу стоявшего во дворе авто Nissan.

«После этого он сам встал, был в приподнятом настроении и даже пел песни», — отмечает портал.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели прибыли на место происшествия около 20:00, помогли пострадавшему сойти с крыши машины и передали его медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.

Ранее в Нижнем Тагиле 15-летняя девочка упала с пятого этажа, пытаясь выбраться на улицу по связанным простыням. В результате подросток получила серьезные увечья и лишилась ноги, пишет Ura.ru.

