В Воронеже гостям ресторана вручили повестки в военкомат

Около 50 человек получили во вторник, 14 ноября, повестки в военкомат в ресторане «Форт» в Воронеже. Как сообщают «Вести Воронеж», в заведение, где компания отмечала день рождения, пришли силовики. У гостей, по данным канала, стали проверять документы. Некоторым вручили повестки в военкомат.

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По данным телеканала «TV Губерния», большинство из тех, кому вручили повестки, являются азербайджанцами, недавно получившими гражданство РФ, но не вставшими на воинский учет.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в российскую армию проходит в штатном режиме. По его словам, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников мы ничего о нем не слышим о нем. По мнению депутата, это «самый наглядный показатель» того, что с призывом «никаких проблем нет — а те, что все же вдруг возникают, решаются оперативно и компетентно».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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