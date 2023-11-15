В Воронеже гостям ресторана вручили повестки в военкомат

По данным телеканала «TV Губерния», большинство из тех, кому вручили повестки, являются азербайджанцами, недавно получившими гражданство РФ, но не вставшими на воинский учет.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в российскую армию проходит в штатном режиме. По его словам, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников мы ничего о нем не слышим о нем. По мнению депутата, это «самый наглядный показатель» того, что с призывом «никаких проблем нет — а те, что все же вдруг возникают, решаются оперативно и компетентно».

