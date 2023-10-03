Шойгу: Призывников не будут направлять в зону боевых действий

«Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.

Шойгу напомнил, что осенний призыв стартовал 1 октября и проходит планово. В регионах сформировали более 2,7 тысячи призывных комиссий, на военную службу должны отправиться 130 тысяч человек.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников не будут отправлять в пункты дислокации армии в новых регионах или для участия в выполнении задач специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

