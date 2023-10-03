Шойгу: Призывников не будут направлять в зону боевых действий
Призывников, которые направятся на военную службу в рамках призывной кампании осенью текущего года, не будут отправлять в зону боевых действий. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Министр провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
«Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.
Шойгу напомнил, что осенний призыв стартовал 1 октября и проходит планово. В регионах сформировали более 2,7 тысячи призывных комиссий, на военную службу должны отправиться 130 тысяч человек.
Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников не будут отправлять в пункты дислокации армии в новых регионах или для участия в выполнении задач специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru