Картаполов: С осенним призывом в армию никаких проблем нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в российскую армию проходит в штатном режиме. По его словам, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников мы ничего о нем не слышим о нем. По мнению депутата, это «самый наглядный показатель» того, что с призывом «никаких проблем нет — а те, что все же вдруг возникают, решаются оперативно и компетентно». Об этом Картаполов заявил в интервью «Парламентской газете».

Политик считает отсутствие резонансных скандальных новостей о призыве признаком качественной работы военкоматов.

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Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится до 31 декабря. На срочную службу планируют призвать 130 тысяч человек.

В начале октября в Госдуме представили обновления, которые коснутся россиян в сфере воинского учета. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто будет обязан передавать сведения о гражданах в военкоматы. По его словам, в стране продолжается формирование Единого реестра призывников. Для более эффективной работы в части формирования реестра к процессу подключат налоговую, Рособрнадзор, частные медицинские клиники и территориальные органы МВД.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПризыв

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