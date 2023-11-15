Картаполов: С осенним призывом в армию никаких проблем нет

Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится до 31 декабря. На срочную службу планируют призвать 130 тысяч человек.

В начале октября в Госдуме представили обновления, которые коснутся россиян в сфере воинского учета. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто будет обязан передавать сведения о гражданах в военкоматы. По его словам, в стране продолжается формирование Единого реестра призывников. Для более эффективной работы в части формирования реестра к процессу подключат налоговую, Рособрнадзор, частные медицинские клиники и территориальные органы МВД.



