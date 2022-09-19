В Воронеже арестовали напавшего на росгвардейцев мужчину

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл 16 сентября в воронежском отеле «Мартон», где мужчина, якобы наёмник из ЧВК «Вагнер», устроил скандал. Он ударил одного из прибывших по вызову росгвардейцев, оскорблял их и угрожал им. В автомобиле задержанного обнаружили 476 патронов - мужчина заявил, что они остались у него после командировки в ДНР.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Суд арестовал его до 13 ноября.

Ранее экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова признали виновным в насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти, и приговорили к двум с половиной годам заключения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

