В Воронеже арестовали напавшего на росгвардейцев мужчину
Центральный районный суд Воронежа на два месяца арестовал мужчину, который напал на сотрудников Росгвардии, сообщает РИА Новости.
По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл 16 сентября в воронежском отеле «Мартон», где мужчина, якобы наёмник из ЧВК «Вагнер», устроил скандал. Он ударил одного из прибывших по вызову росгвардейцев, оскорблял их и угрожал им. В автомобиле задержанного обнаружили 476 патронов - мужчина заявил, что они остались у него после командировки в ДНР.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Суд арестовал его до 13 ноября.
Ранее экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова признали виновным в насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти, и приговорили к двум с половиной годам заключения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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