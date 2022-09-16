СМИ: В Лондоне мужчина напал с ножом на полицейских

Неизвестный напал с ножом на полицейских в центре Лондона, пострадали по меньшей мере двое правоохранителей. Об этом сообщает BBC.

В Курской области неизвестные напали на правоохранителей

По данным вещательной корпорации, оба раненых полицейских госпитализированы. Данные о состоянии пострадавших не приводятся. Отмечается, что нападение не связано с терроризмом.

Как сообщает газета Telegraph, инцидент произошел на Лестер-сквер. Против нападавшего применили электрошокер, после чего задержали.

Ранее стало известно, что злоумышленник с ножом напал на прохожих в канадском Эдмонтоне, напоминает «Свободная пресса». В результате один человек погиб, двое получили серьезные ранения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияНападениеЛондон
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