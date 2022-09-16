СМИ: В Лондоне мужчина напал с ножом на полицейских
Неизвестный напал с ножом на полицейских в центре Лондона, пострадали по меньшей мере двое правоохранителей. Об этом сообщает BBC.
По данным вещательной корпорации, оба раненых полицейских госпитализированы. Данные о состоянии пострадавших не приводятся. Отмечается, что нападение не связано с терроризмом.
Как сообщает газета Telegraph, инцидент произошел на Лестер-сквер. Против нападавшего применили электрошокер, после чего задержали.
Ранее стало известно, что злоумышленник с ножом напал на прохожих в канадском Эдмонтоне, напоминает «Свободная пресса». В результате один человек погиб, двое получили серьезные ранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике
- Путин одобрил вступление Белоруссии в ШОС
- Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
- Путин: Россия поддерживает решение о начале приема Белоруссии в ШОС
- В центре Луганска прогремел взрыв
- Киргизия нанесла ответный огневой удар по двум погранзаставам Таджикистана
- Заказавший убийство жены пенсионер МВД объяснил свои мотивы
- В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19
- Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ центра Херсона из HIMARS
- Стрелково-охотничий клуб планируют построить в Кленовском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru