Задержан вице-губернатор Вологодской области по подозрению в получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант».
Им уже предъявлены обвинения. По данным следствия, чиновники требовали взятку в размере 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.
Алексеева и Бочарова взяли с поличным в момент передачи части оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей прямо в помещении представительства Вологодской области в Москве.
Ранее стало известно, что задержан советник ростовского губернатора Гончаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru