Задержан вице-губернатор Вологодской области по подозрению в получении взятки

Им уже предъявлены обвинения. По данным следствия, чиновники требовали взятку в размере 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.

Алексеева и Бочарова взяли с поличным в момент передачи части оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей прямо в помещении представительства Вологодской области в Москве.

Ранее стало известно, что задержан советник ростовского губернатора Гончаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

