СМИ: Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву

Главу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, который был задержан по делу о растрате, отправили в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что в столице чиновнику будет избрана мера пресечения.

О задержании Нечаева стало известно 19 февраля. СМИ, со ссылкой на УФСБ РФ по Челябинской области, сообщили, что министру вменяется статья о присвоении или растрате, которые были совершены организованной группой либо в особо крупном размере.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦОС ФСБ
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