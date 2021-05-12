В Вологодской области произошло обрушение дома - памятника 19 века

Многоквартирный дом, являющийся памятником начала 19 века, частично обрушился в Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Уточняется, что обрушилась одна из стен дома. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Трехэтажное кирпичное здание находится в городе Кадников по улице Розы Люксембург, 32. Дом является культурным наследием регионального значения.

По данным агентства, дом планировался для расселения. В ближайшее время в муниципалитете примут решение о дальнейшей судьбе здания и его жителей. Отмечается, что в доме три жилых помещения.

