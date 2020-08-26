В Вологде горит ликеро-водочный завод

В Вологде горит завод алкогольной продукции ООО «Русский Север». Предприятие находится по адресу: ул. 3-го Интернационала, 39, сообщили в региональном главке МЧС.

Предприятие было основано в 1887 году.

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К моменту прибытия на место происшествия пожарных, горела кровля основного здания, пишут «Известия». Площадь этого строения составляет более 600 кв. м.

Известно, что все 130 работников ликеро-водочного предприятия самостоятельно покинули помещение еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

С огнем борются 53 человека и 18 единиц спецтехники. Причина возгорания пока не установлена.

Утром в среду произошел взрыв и пожар в одном из домов на западе Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал оперативно отремонтировать пострадавшую многоэтажку, пишет "Свободная пресса". По его словам, эвакуированным жителям предоставят временное жилье.


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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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