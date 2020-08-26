Газовое оборудование не является причиной взрыва в московской многоэтажке

Причиной возникновения пожара в жилом доме на улице Кубинке на западе Москвы не является газовое оборудование. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Там отметили, что очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты службы после проверки состояния газового оборудования выяснили, что все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.