Газовое оборудование не является причиной взрыва в московской многоэтажке

Причиной возникновения пожара в жилом доме на улице Кубинке на западе Москвы не является газовое оборудование. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Там отметили, что очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты службы после проверки состояния газового оборудования выяснили, что все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

При взрыве в московской многоэтажке есть пострадавшие

Хлопок произошел в столичной многоэтажке в среду, 26 августа, утром. После взрыва произошел пожар. Четыре человека пострадали, передает RT.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять квартир.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваВзрывПожарные
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