В Волгоградской области задержали группу подозреваемых в подготовке к захвату власти

По данным ФСБ, задержанные состояли в экстремистской организации, члены которой обсуждают на собраниях «вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей». Действия радикалов могли угрожать сотрудникам силовых и военных ведомств, транспорту и объектам социальной инфраструктуры.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Организация экстремистского сообщества». Правоохранители разыскивают других членов группировки.

