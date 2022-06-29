В Волгоградской области задержали группу подозреваемых в подготовке к захвату власти
ФСБ задержала в Волгоградской области четырех местных жителей, подозреваемых в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом сообщает пресс-служба главного регионального управления ведомства.
По данным ФСБ, задержанные состояли в экстремистской организации, члены которой обсуждают на собраниях «вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей». Действия радикалов могли угрожать сотрудникам силовых и военных ведомств, транспорту и объектам социальной инфраструктуры.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Организация экстремистского сообщества». Правоохранители разыскивают других членов группировки.
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