В Волгоградской области упал самолет Як-130

Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщили в прокуратуре Южного военного округа.

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Воздушное судно упало при выполнении учебно-тренировочного полета. По факту ЧП проводится проверка.

Как пишут Известия, пилот самолета успел катапультироваться, его доставили в госпиталь Волгограда.

По данным СМИ, причиной авиакатастрофы стал отказ авиатехники.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Крушение СамолетаВолгоградская Область

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