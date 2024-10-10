В Волгоградской области упал самолет Як-130
10 октября 202411:42
Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщили в прокуратуре Южного военного округа.
Воздушное судно упало при выполнении учебно-тренировочного полета. По факту ЧП проводится проверка.
Как пишут Известия, пилот самолета успел катапультироваться, его доставили в госпиталь Волгограда.
По данным СМИ, причиной авиакатастрофы стал отказ авиатехники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru